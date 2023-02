Business News: Serbia, nel 2022 interscambio con l'estero +31 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio commerciale estero della Serbia nell'anno 2022 è stato di circa 66,6 miliardi di euro, il 31,1 per cento in più rispetto al 2021. Lo ha annunciato l'Ufficio di statistica del Paese balcanico. Le esportazioni sono aumentate del 26,3 per cento e sono ammontate a 27,6 miliardi di euro, mentre le importazioni sono aumentate del 34,8 per cento e sono ammontate a 39 miliardi di euro. Il deficit è stato di 11,4 miliardi di euro, il 61,1 per cento in più rispetto al 2021, mentre la copertura delle importazioni da parte delle esportazioni ha raggiunto la quota del 70,6 per cento, inferiore alla copertura dell'anno precedente, quando si era attestata al 75,6 per cento. Osservata a livello regionale, la Vojvodina detiene la quota maggiore nelle esportazioni della Serbia (33,6 per cento), seguita dalla regione di Belgrado (23,3 per cento), mentre la quota maggiore nelle importazioni appartiene alla regione di Belgrado, (42 per cento), seguita dalla Vojvodina (33,8 per cento). L'interscambio commerciale infine è stato maggiore con i Paesi con i quali la Serbia ha firmato accordi di libero scambio, e il 58,7 per cento ha riguardato i Paesi membri dell'Unione Europea. (Seb)