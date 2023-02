Business News: Uniper prevede perdita per 19,1 miliardi di euro nel 2022, inferiori alle stime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per l'energia tedesca Uniper prevede per l'anno di esercizio 2022 una perdita da 19,1 miliardi di euro, nettamente inferiore al passivo da 40 miliardi di euro stimato in precedenza. Secondo quanto comunicato dalla stessa società, le previsioni per i risultati sono migliorate in maiera significativa. Tuttavia, sono ancora attesi dati chiaramente negativi. Nazionalizzata dal governo federale per evitarne il fallimento, Uniper ha registrato nel quarto trimestre dello scorso anno una perdita di 3,4 miliardi di euro a causa degli elevati costi di approvvigionamento derivanti dalla sostituzione del gas importato dalla Russia. È stata proprio la decisione di Mosca di interrompere le forniture di questa fonte di energia alla Germania a porre Uniper a rischio di bancarotta. L'azienda ha, infatti, dovuto approvvigionarsi su altri e più cari mercati, con perdite giornaliere per miliardi di euro. Il governo federale è quindi intervenuto per salvare il principale importatore di gas in Germania. Lo Stato tedesco ha acquistato la proprietà di Uniper dal gruppo per l'energia finlandese Fortum e ha approvato un piano di salvataggio dell'azienda. Come nota il quotidiano “Handelsblatt”, è probabile che le perdite di Uniper siano ora apparentemente molto inferiori a quanto previsto grazie ai prezzi del gas attualmente bassi. Tuttavia, non è chiaro come si svilupperà il costo di questa fonte di energia. Pertanto, l'azienda sottolinea che le sue perdite potranno continuare a fluttuare in modo significativo in futuro al variare dei prezzi del gas. A seguito degli ultimi sviluppi, la società prevede un utile rettificato prima degli interessi e delle imposte in passivo di 10,4 miliardi di euro per il 2022. Nell'anno precedente, il dato registrava un +1,19 miliardi di euro. In termini di utile netto rettificato, Uniper stima una perdita di circa sette miliardi di euro, in picchiata dai 906 milioni di euro del 2021. L'azienda pubblicherà i risultati dell'esercizio 2022 nella giornata del 17 febbraio prossimo. (Geb)