Business news: Spagna, tedesca Rwe avvia la costruzione di un impianto fotovoltaico a Cadice

- La società energetica tedesca Rwe ha avviato la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra da 93 megawatt (MW) nella provincia di Cadice, in Spagna. L'operazione è in linea con la strategia aziendale di espansione delle attività solari in Europa. Il progetto, denominato Gazules, consiste in due impianti fotovoltaici, Gazules 1 e Gazules 2, con una capacità di 46 megawatt ciascuno. Alla fine del 2022, Rwe ha completato l'avviamento di Casa Valdés, un impianto fotovoltaico da 44 megawatt vicino a Madrid, e ha altri due impianti in fase di avviamento, che aggiungeranno una capacità totale di 54 MW. Dopo la messa in funzione di Gazules, la capacità solare totale dell'azienda tedesca in Spagna sarà di circa 250 MW. (Spm)