Business news: Francia, a dicembre produzione industriale a +1,1 per cento

- La produzione industriale in Francia a dicembre è aumentata dell'1,1 per cento rispetto al mese precedente. È quanto emerge dalle stime del'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Netto è stato l'aumento nel settore delle industrie estrattive, dell'energia e dell'acqua (+6 per cento), mentre più modesto quello nel manifatturiero (+0,3 per cento). L'edilizia, invece, ha registrato una lieve contrazione (-0,1 per cento). (Frp)