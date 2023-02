Business news: Credit Agricole Assurances acquista da TotalEnergies 50 per cento portafoglio progetti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credit Agricole Assurances ha acquisito da TotalEnergies il 50 per cento di un portafoglio di progetti nelle energie rinnovabili che prevede una capacità totale di 234 megawattora prodotti da 29 centrali. È quanto si legge in un comunicato, dove si spiega che l'operazione ha un valore di 300 milioni di dollari. "L'energia prodotta da queste corrisponderà al consumo elettrico di 200 mila abitanti e permetterà di evitare l'emissione di circa 96 mila tonnellate ci Co2 all'anno per 30 anni", spiega Credit Agricole Assurances. (Frp)