Usa: Camera, da repubblicani mandati di comparizione contro procuratore generale e direttore Fbi

- Il presidente della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Jim Jordan, ha emesso mandati di comparizione nei confronti dei vertici del dipartimento della Giustizia, del Federal Bureau of Investigation (Fbi) e del dipartimento dell’Istruzione, chiedendo una serie di informazioni relative alle riunioni dei consigli scolastici in tutto il Paese. In una nota, l’ufficio di Jordan ha precisato che le richieste sono state avanzate nei confronti del procuratore generale, Merrick Garland; del direttore del Fbi, Christopher Wray; e del segretario all’Istruzione, Miguel Cardona. Le rispettive agenzie dovranno consegnare la relativa documentazione alla commissione entro il primo marzo 2023. “Da ottobre del 2021, la commissione ha inviato più di cento lettere a diversi funzionari dell’amministrazione Biden, chiedendo informazioni in merito all’utilizzo di risorse federali per il contrasto al terrorismo per andare contro i genitori statunitensi”, si legge nella nota. Jordan, che presiede anche una sottocommissione sullo sfruttamento improprio delle agenzie federali da parte del governo, ha fatto riferimento alle affermazioni di alcuni informatori anonimi, secondo i quali la divisione antiterrorismo del Fbi avrebbe creato “una dicitura specifica per identificare le minacce relative alle riunioni dei consigli scolastici, arrivando ad avviare indagini nei confronti di genitori che hanno semplicemente espresso la propria opinione a difesa dei figli”. (Was)