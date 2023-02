Brasile: ambasciatrice Usa consegna credenziali, "nuovo momento nelle nostre relazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha ricevuto la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti a Brasilia, Elizabeth Frawley Bagley. "Ho avuto un colloquio molto positivo con il presidente Lula, dopo avergli presentato le mie credenziali come ambasciatrice Usa in Brasile. La giornata di oggi segna un nuovo e importante momento nelle relazioni tra i nostri Paesi, ancor più significativo in vista della visita del presidente Lula negli Stati Uniti la prossima settimana", si legge in una nota pubblicata sul profilo Twitter dell'ambasciata Usa. "Entrambi crediamo fermamente nel potenziale della nostra relazione strategica. Sono contenta che anche Lula non veda l'ora di avviare le discussioni presso la Casa Bianca in cui si esplorerà la cooperazione in materia di ambiente, rafforzamento della democrazia, crescita economica equa e altri argomenti chiave", conclude. Il presidente Lula sarà a Washington il prossimo 10 febbraio. (segue) (Brb)