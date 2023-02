Business News: Repubblica Ceca, consumo di gas sceso del 19 per cento annuo nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di gas nella Repubblica Ceca è sceso del 19 per cento anno su anno nel 2022. Lo ha rivelato l’Ufficio per la regolazione dell’energia (Eru). In termini assoluti, si parla di un consumo di 81,5 terawattora l'anno scorso. La riduzione dei consumi è stata visibile in tutti e dodici i mesi dell’anno ma è stata particolarmente sensibile a maggio (-32 per cento anno su anno). Gli esperti ascrivono questo calo dei consumi di gas a due fattori principali, ossia l’aumento dei prezzi dell’energia e le temperature insolitamente miti. (Vap)