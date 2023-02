Business News: Ue approva piano croato per riduzione imposta su consumi elettrici delle imprese energivore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell'Ue, un piano croato da 104 milioni di euro per ridurre l'imposta sul consumo di energia elettrica per le imprese ad alta intensità energetica. La misura mira ad evitare che le aziende ad alta intensità energetica delocalizzino le loro attività al di fuori dell'Ue, passando inoltre a politiche climatiche meno ambiziose, dato l'aumento dei costi che possono scoraggiare l'elettrificazione dei loro processi produttivi. In particolare, la Croazia prevede di ridurre, per queste aziende, un'imposta sul consumo di elettricità che finanzia la diffusione delle fonti di energia rinnovabili in Croazia (imposta sulle Fer). I beneficiari dovranno consumare almeno 500 MWh all'anno e, nell'ambito del piano presentato, la riduzione del prelievo sulle Fer non supererà il 75 per cento e dipenderà dall'elettrointensità del beneficiario (maggiore sarà l'elettrointensità, maggiore sarà la riduzione). La riduzione applicabile non potrà portare a un prelievo inferiore a 0,5 euro/MWh. I beneficiari, dovranno condurre un audit energetico ed effettuare determinati investimenti in efficienza energetica, oltre che investire in progetti che portino a riduzioni sostanziali delle loro emissioni di gas serra, oppure coprire almeno il 60 per cento del loro consumo di elettricità con fonti di energia rinnovabili. La misura sarà attiva fino al 31 dicembre 2028. (Beb)