Business News: Spagna, a gennaio vendite di nuovi veicoli a +51 per cento annuo

- A gennaio la vendita di auto nuove in Spagna è cresciuta del 51 per cento rispetto allo stesso mese del 2022, raggiungendo le 64.147 unità. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Associazione nazionale dei costruttori di automobili e camion (Anfac), dei concessionari (Faconauto) e dei venditori (Ganvam). Per quanto riguarda i canali di vendita, l'aumento maggiore è stato quello dei noleggiatori, con una crescita del 157,5 per cento, che ha raggiunto le 4.145 unità. Il canale dei privati è cresciuto del 48,6 per cento fino a 32.040 auto. "Il dato rilevante è che siamo ancora al di sotto del 26 per cento rispetto ai dati di gennaio 2020, prima della pandemia. Il 2023 è un anno chiave per la ripresa del settore automobilistico", ha avvertito l'Anfac, che sottolinea come le vendite del canale privato siano ancora "molto basse". Per quanto riguarda i marchi, Toyota ha continuato a guidare le vendite di autovetture e Suv in Spagna, con 6.631 consegne, a una certa distanza da Kia (4.699 auto) e Seat (4.421 unità). (Spm)