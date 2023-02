Energia: Yellen, bene tetto al prezzo di prodotti raffinati del petrolio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha valutato positivamente il raggiungimento di un accordo sull’introduzione di un tetto al prezzo per le esportazioni a Paesi terzi dei prodotti raffinati derivanti dal petrolio russo. In una nota, l’ex governatrice della Federal Reserve ha ringraziato la coalizione del G7 per l’imposizione di un tetto al prezzo del petrolio russo per il raggiungimento di “un accordo cruciale per limitare i proventi energetici della Federazione Russa”, durante la guerra in Ucraina. “Si tratta di misure fondamentali nel quadro dello sforzo globale per impedire alla Russia di continuare l’invasione illegale dell’Ucraina”, ha concluso. (Was)