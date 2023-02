Brasile: ambasciatrice Usa consegna credenziali, "nuovo momento nelle nostre relazioni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota del 31 gennaio, la portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre, riferiva che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, "attende con ansia di accogliere alla Casa Bianca l'omologo brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva", aggiungendo che "il bilaterale sarà una occasione per ribadire nuovamente il sostegno di Washington alla democrazia brasiliana. I due leader - continuava - discuteranno il futuro della cooperazione bilaterale per promuovere una maggiore inclusione a livello regionale e globale. Particolare attenzione sarà dedicata alle principali sfide a livello internazionale: dal cambiamento climatico alla sicurezza alimentare, fino allo sviluppo economico, alla sicurezza e alla gestione dei flussi migratori". (segue) (Brb)