Business News: Grecia, potenziale giacimenti fossili nazionali pari a 3,5 miliardi di Bep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il potenziale dei giacimenti di combustibili fossili della Grecia potrebbe ammontare a un totale di 3,5 miliardi di barili di petrolio equivalente (Bep). Questa è la stima presentata dalla Compagnia greca per la gestione delle risorse energetiche e degli idrocarburi (Herema), ripresa dal quotidiano "Kathimerini". L'effettiva dimensione dei depositi verrà individuata con maggiore precisione una volta completate le indagini sismiche e saranno effettuate le perforazioni esplorative nelle aree in concessione, a Creta e nella Grecia occidentale. La prima perforazione esplorativa sarà nell'area di Ioannina, da parte di Energean. Sono state completate le indagini sismiche nello Ionio (effettuate da Energean/Helleniq Energy) ed è in corso l'analisi dei dati per decidere se procedere con le perforazioni esplorative. Le aspettative sono maggiori per le regioni marittime ad ovest e sud-ovest di Creta, dove il consorzio ExxonMobil (70 per cento) – Helleniq Energy (30 per cento) sta conducendo rilievi sismici che dovrebbero essere completati entro la fine di febbraio, mentre le perforazioni esplorative dovrebbero eventualmente iniziare nel 2025. (Gra)