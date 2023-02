Business News: Spagna, Glovo annuncia licenziamento di 250 lavoratori, il 6,5 per cento del totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di consegne a domicilio Glovo ha annunciato il licenziamento di 250 lavoratori in Spagna, pari al 6,5 per cento della forza lavoro complessiva. La dirigenza ha ritenuto "necessaria" la decisione dopo che la rapida crescita dell'azienda ha portato a "inefficienze nelle sue operazioni". Glovo ha pertanto annunciato "analisi approfondite sul funzionamento di tutti i reparti per correggerle". Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", la decisione interesserà principalmente la sede centrale di Barcellona in aree quali le funzioni di supporto alle attività, le assunzioni e i dati. In linea di principio non saranno interessati i corrieri. Sebbene non sia esplicitamente dichiarato nel comunicato, il messaggio potrebbe essere una risposta alla sanzione di 57 milioni di euro imposta dall'Ispettorato del lavoro spagnolo il 24 gennaio scorso per l'impiego di 7.022 falsi lavoratori autonomi e per il lavoro irregolare di 813 stranieri. (Spm)