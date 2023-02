Business News: Portogallo, Iberdrola ottiene autorizzazione per impianto fotovoltaico da 1,2 GW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Iberdrola ha ottenuto l'autorizzazione ambientale per costruire in Portogallo il più grande progetto fotovoltaico d'Europa e il quinto al mondo da 1,2 gigawatt (GW) di capacità installata nel comune di Santiago de Cacém, vicino a Sines. Secondo quanto riferito in un comunicato, una volta in funzione, nel 2025, l'infrastruttura sarà in grado di fornire una quantità di energia pulita in grado di coprire il fabbisogno annuale di circa 430 mila famiglie, L'impianto, il cui collegamento alla rete è già stato stipulato con l'operatore portoghese Ren, eviterà il consumo di 370 milioni di metri cubi di gas all'anno. In termini di tutela della biodiversità, il terreno sarà utilizzato dai pastori locali come pascolo per l'allevamento ovino della zona e saranno introdotti degli alveari, che contribuiranno a migliorare la stabilità degli ecosistemi e a incrementare la resa dei raccolti nei terreni agricoli circostanti. (Spm)