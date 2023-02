Business News: Spagna, Audax firma un accordo con Shell Energy per la fornitura gas ed elettricità per 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo spagnolo Audax Renovables ha firmato un accordo strategico con Shell Energy Europe Limited per la fornitura di elettricità e gas in Spagna da parte della multinazionale britannica per un periodo iniziale di cinque anni. Audax ha sottolineato che questo accordo garantisce un accesso migliore alle posizioni future rispetto a quello diretto al mercato all'ingrosso, migliorando al contempo la sua posizione di cassa e aumentando la sua competitività sul mercato. Allo stesso tempo, la società spagnola ha sottolineato che l'accordo con Shell Energy Europe darà un nuovo impulso al raggiungimento degli obiettivi del suo piano strategico basato "sull'integrazione verticale" delle sue attività di generazione e commercializzazione e su una solida posizione finanziaria. Audax ha inoltre assicurato che con questo accordo strategico sta rafforzando i suoi piani di crescita in Spagna mettendosi "in una buona posizione" per aumentare il suo portafoglio clienti durante il prossimo anno finanziario. (Spm)