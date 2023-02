© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Bulgaria ha innalzato il tasso d’interesse principale all’1,82 per cento a febbraio, 0,40 punti percentuali in più rispetto al mese di gennaio. Lo riporta la piattaforma di notizie “Novinite”, aggiungendo che i rialzi sul tasso d’interesse principale sono cominciati a ottobre 2021, periodo in cui è stato portato da zero a 0,49 punti percentuali. (Seb)