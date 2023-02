Serbia-Repubblica Ceca: presidenti a colloquio, condanniamo invasione russa dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia e Repubblica Ceca condannano l'invasione russa perché rispettano l'integrità territoriale dell'Ucraina. Lo ha detto oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic nella conferenza stampa congiunta con l'omologo ceco Milos Zeman, a Belgrado. "Continueremo ad aiutare, siamo pronti a ricostruire alcuni posti in Ucraina, per i quali abbiamo ricevuto un'offerta dall'ambasciatore ucraino", ha aggiunto Vucic, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". "La Serbia, oggi parlando dell'integrità territoriale dell'Ucraina, afferma che Donbass e Crimea fanno parte dell'Ucraina. Non ho problemi a dirlo e rispettiamo le risoluzioni delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'ordine delle Nazioni Unite, ma la domanda per tutti è perché loro non rispettano la risoluzione 1244 sul Kosovo", ha aggiunto il presidente serbo. Vucic, ricordando che la Serbia è stata l'unica a non imporre sanzioni alla Russia ha affermato che "dovete capire la nostra posizione e mettervi nei nostri panni" e ha affermato che la Serbia "è tra l'incudine e il martello ogni giorno". Vucic ha quindi ricordato che anche se la Repubblica Ceca ha riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, "apprezza" il fatto che la stessa non abbia un rappresentante a Pristina. Alla domanda sulle dichiarazioni di oggi del presidente croato Zoran Milanovic secondo cui la comunità internazionale e la Croazia "hanno rubato il Kosovo alla Serbia", Vucic ha detto di aver letto solo una frase e che avrebbe bisogno di ascoltare la dichiarazione del presidente croato nella sua interezza per fare un commento.(Seb)