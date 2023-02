Kosovo: Ldk conferma invito dell’ambasciata Usa a discutere dell’Associazione di comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito d’opposizione Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha confermato in una nota di avere ricevuto l’invito da parte dell’ambasciata Usa a partecipare alla discussione sull’Associazione dei comuni a maggioranza serba. La forza politica ha confermato di essere stata invitata all'incontro organizzato dall'ambasciatore statunitense a Pristina per discutere della formazione dell’Associazione. "Gli orientamenti dell'Ldk per un accordo finale giuridicamente vincolante con al centro il riconoscimento reciproco rimangono invariati", precisa la nota. Ldk ha inoltre aggiunto di ritenere che la questione dell'Associazione sia di competenza e responsabilità costituzionale delle istituzioni del Kosovo, in particolare del governo. (segue) (Alt)