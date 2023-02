Mediterraneo: il tentativo di recuperare la perduta influenza comporta dei rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni continua a mostrarsi attivissima sullo scenario internazionale, recandosi in Algeria e in Libia e annunciando prossime visite in Svezia, Germania ed Ucraina. Un simile dinamismo caratterizza l’azione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il quale compie visite in Turchia, in Tunisia, in Egitto e accompagna la premier a Tripoli. Il nostro Paese sembra così recuperare l’iniziativa soprattutto nel Mediterraneo, nel tentativo di riguadagnare almeno parte dell’influenza perduta negli ultimi 30 anni. Già nel mese di novembre Tajani e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, avevano visitato la Serbia e il Kosovo. Martedì 24 gennaio lo stesso ministro degli Esteri presiede a Trieste una conferenza sul ruolo dell’Italia nei Balcani occidentali, per definire la strategia nazionale e rafforzare la presenza dell’Italia in quell’area. Tajani annuncia, inoltre, una prossima conferenza di alto livello che porterà a Roma i rappresentanti di tutti i Paesi della regione. L’impegno della nostra diplomazia nello scongiurare un inasprimento della crisi tra la Serbia e il Kosovo è risultato evidente durante e dopo visita dei nostri due ministri a Belgrado e Pristina. L’Italia non ha mai smesso di sostenere l’allargamento dell’Ue a questi Paesi ed è chiaro l’intento del governo di recuperare uno spazio economico e politico che era stato nostro e che è stato in buona parte perduto in favore di Germania, Turchia, Cina e in parte della Francia. (segue) (Rin)