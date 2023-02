Kosovo: fonti stampa, Usa chiedono di non accogliere richiesta di Pristina d'ingresso nel Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno invitato alcuni Paesi membri del Consiglio d'Europa a impedire l'ingresso del Kosovo in tale organizzazione "fino a quando Pristina non cambierà la sua posizione sulla formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso)". Lo afferma la redazione serba di "Euronews", citando fonti diplomatiche riservate. I ministeri degli Esteri di alcuni Paesi europei, secondo tali fonti, avrebbero ricevuto una nota dalle ambasciate statunitensi in cui si afferma che Washington ritiene che la questione dell'ingresso del Kosovo nel Consiglio d'Europa non debba essere messa all'ordine del giorno fino a quando il Kosovo non adotterà una "posizione più costruttiva" sulla Zso, cosa che "aprirebbe la strada alla proposta di un accordo di base tra Belgrado e Pristina". Sempre le fonti citate aggiungono che questa posizione degli Usa è armonizzata con Italia, Francia e Germania. Pristina ha presentato domanda di adesione al Consiglio d'Europa nel maggio dello scorso anno.(Seb)