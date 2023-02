Serbia: proposta europea su Kosovo non sarà discussa in sessione straordinaria del Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ci sarà una sessione straordinaria del Parlamento serbo, il cui ordine del giorno è la relazione sui negoziati con il Kosovo dal primo settembre 2022 al 15 gennaio 2023. Sarà presente anche il presidente, Aleksandar Vucic. Il presidente dell'Assemblea, Vladimir Orlic, ha confermato stamane che la proposta europea sul Kosovo non sarà discussa in seduta, perché "si tratta di un documento non-paper" e il Parlamento "non possiede un documento non ufficiale". Secondo lo stesso Orlic, la sessione "durerà finché sarà necessario" e vi parteciperanno anche i rappresentanti dei serbi del Kosovo. (Seb)