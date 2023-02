Kosovo: premier Kurti presenta proposta di Associazione comuni serbi in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha illustrato in una seduta parlamentare le sei condizioni con le quali si realizzerebbe l'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo. Secondo quanto riferisce l’emittente “Klan Kosova”, Kurti ha spiegato che l'associazione deve essere costituita in conformità con la Costituzione e le leggi in vigore. L'associazione non può essere monoetnica, deve cambiare denominazione, non può avere alcun potere pubblico o esecutivo, deve servire solo alla cooperazione orizzontale dei comuni, seguendo le norme sulle autonomie locali. I diritti delle minoranze nazionali, secondo un altro punto illustrato da Kurti, “devono rafforzare il principio di reciprocità tra i due rispettivi Stati”, nonché tener conto delle norme e dei modelli europei. Prima della costituzione dell'Associazione, “le strutture illegali della Serbia” nel nord “devono essere estinte”, sempre secondo i punti letti da Kurti, “e tutte le armi illegali riconsegnate”. L'associazione fa parte dell'accordo finale, ha aggiunto il primo ministro kosovaro, e viene attuata “dopo il riconoscimento reciproco e solo dopo che la Serbia ha accettato i principi della Carta delle Nazioni Unite nelle sue relazioni interstatali con la Repubblica del Kosovo”. (segue) (Alt)