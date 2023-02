Serbia: presidente Vucic in Parlamento, dirò tutti i punti peggiori del piano europeo sul Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha detto di "non essere autorizzato" a presentare l'intero piano europeo sul Kosovo ma che indicherà "tutti i punti peggiori del piano per la Serbia" e che "non nasconderà nulla". "Lo scopo della sessione straordinaria parlamentare di oggi sul Kosovo non è trasferire la responsabilità al Parlamento e ai cittadini", ha detto il presidente serbo, "ma piuttosto dire apertamente quali sono le sfide per la Serbia". Vucic ha quindi affermato che Belgrado continuerà a negoziare su ogni proposta, "anche la peggiore", perché "non si devono ripetere le brutte esperienze del passato". Se il Paese si rifiutasse, "verrebbe isolato e non avrebbe accesso a nessun fondo" e "non avrebbe alleati". Il presidente serbo ha presentato dieci punti, non tutti relativi al Kosovo ma anche allo sviluppo della Serbia in generale. Come primo punto, Vucic ha affermato che "la pace e la stabilità devono essere preservate con ogni mezzo e ad ogni costo". Il secondo punto si è concentrato sulla "perseveranza nella formazione dell'Associazione dei comuni serbi", e come terzo punto ha affermato la "sicurezza per i serbi in Kosovo". Come quarto punto del piano, il capo dello Stato serbo ha sottolineato una "vita migliore" per la popolazione e come quinto, che la Serbia "negozierà". "A differenza di quelli a cui piacciono solo gli slogan, ho detto che la Serbia negozierà anche sui documenti peggiori perché non ha il diritto di ripetere le esperienze del passato", ha detto il presidente serbo. "Sì ai colloqui, sì ai negoziati su tutti i temi che riguardano tutte le questioni chiave della cooperazione tra serbi e albanesi, fino alla discussione dei simboli, fino alla discussione di tutto", ha detto Vucic. (Seb)