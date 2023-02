Serbia: rissa sfiorata in Parlamento e lavori brevemente interrotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori nel Parlamento della Serbia sono stati brevemente interrotti dopo che si è quasi arrivati allo scontro fisico a causa di un conflitto verbale tra una parte dell'opposizione e il presidente, Aleksandar Vucic. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Beta", a un certo punto alcuni parlamentari dell'opposizione si sono alzati per andare incontro a quelli del Partito progressista (Sns) del capo dello Stato e si è sfiorata la rissa. Il presidente dell'Assemblea, Vladimir Orlic, ha accusato il leader del Nuovo partito democratico della Serbia (Ndss), Milos Jovanovic, di voler aggredire fisicamente Vucic, e più volte ha invitato i deputati del Partito popolare (Ns), di Dveri e di Zavetnici a tornare ai loro posti. Dopo pochi minuti, Vucic ha continuato a parlare e ha invitato i serbi del Kosovo a sentire come "l'opposizione non si curi di loro", mentre i membri dell'opposizione si sono alzati al grido di "tradimento" e "non cederemo il Kosovo", fischiando e non permettendo al presidente serbo di parlare. L'incidente è stato preceduto da un discorso del leader del partito Dveri, Bosko Obradovic, che ha chiesto il rifiuto della proposta europea sul Kosovo per "impedire al presidente di tradire la Serbia". (Seb)