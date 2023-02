Serbia-Kosovo: prosegue a Belgrado il dibattito in Parlamento sui negoziati con Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Serbia prosegue oggi la seduta straordinaria avviata ieri sul Kosovo. L'ordine del giorno comprende l'esame del rapporto del governo sui negoziati con Pristina dal settembre dello scorso anno a metà gennaio 2023. Alla seduta è presente anche il capo dello Stato, Aleksandar Vucic. Nel suo intervento il presidente serbo ha affermato oggi di essere "orgoglioso" delle sanzioni subite nel 1999 perché, ha detto, "sono felice di essere stato contro coloro che hanno commesso aggressioni contro il nostro Paese". Vucic ha poi negato le argomentazioni dell'opposizione secondo cui "sarebbe stato ricattato". "Nessuno mi ha minacciato di nulla, fatelo sapere ai cittadini della Serbia", ha sottolineato. Parlando della proposta franco-tedesca, Vucic ha detto che è un falso luogo comune che ogni volta poi più tardi "arrivi una proposta peggiore", anche se, ha sottolineato, "succede non di rado". "Le persone devono capire che non è solo una questione di ciò che è scritto su un pezzo di carta, ma anche una questione delle dinamiche politiche e delle circostanze del momento", ha detto il capo dello Stato serbo. La deputata Sandra Raskovic Ivic del Partito popolare ha quindi chiesto a Vucic come mai non abbia scritto a Putin e Xi Jinping chiedendo garanzie di veto nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione del Kosovo. "Il presidente aveva promesso di scrivere una lettera ai presidenti di Russia e Cina per chiedere garanzie di veto nel caso in cui la vicenda del Kosovo arrivasse in Consiglio di sicurezza. Era una nostra richiesta ma il presidente la sta evitando", ha detto la parlamentare. (Seb)