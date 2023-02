Lazio 2023: D'Amato e Rocca pronti anche a fare i consiglieri, Bianchi non ha deciso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a questo i tre si sono scontrati sui soliti temi - sanità, rifiuti e trasporti - ma la lite si è accesa anche sulla paternità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Bianchi, rivolgendosi agli avversari, ha rivendicato: "Vi ricordo che il Pnrr è stato voluto da Giuseppe Conte quando era presidente del consiglio, mentre Fratelli d'Italia si opponeva e ora i 70 miliardi di euro per la transizione ecologica dovranno accompagnare un futuro di benessere per questa regione". Poco prima il candidato del centrodestra, Francesco Rocca, aveva ricordato la necessità di un buon utilizzo dei fondi Pnrr per il rilancio delle infrastrutture e dell'economia regionale. Allo stesso modo il candidato del centrosinistra, Alessio D'Amato, aveva sostenuto l'importanza dei 17 miliardi di Pnrr che serviranno per transizione ecologica e digitale nel Lazio. (segue) (Rer)