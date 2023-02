Lazio 2023: D'Amato e Rocca pronti anche a fare i consiglieri, Bianchi non ha deciso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accuse poi sono volate da parte dell'esponente del centrosinista all'avversaria del M5s, partito con cui il Pd ha governato in Regione fino a poco fa. A Bianchi che chiedeva se fosse in imbarazzo per l'inchiesta della Corte dei conti, D'Amato a risposto: "Sono molto sereno, c'è un appello, lo affronterò con serenità. Mia madre dice sempre 'male non fare, paura non avere'. Mi sorprende però che questo tema venga sollevato ora e non sia stato sollevato per tutto il tempo in cui abbiamo governato insieme in giunta, e non sia stato sollevato dal presidente Giuseppe Conte quando mi invitò al tempo durante la pandemia, tuttavia siamo in uno Stato di diritto e sono sereno". Dal canto suo Bianchi ha chiesto a Rocca se non fosse a disagio per le accuse lanciate oggi e non avanzate mentre Pd e M5s governavano insieme. (segue) (Rer)