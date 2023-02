Libia: inviato Onu Bathily chiede l'impegno del potere legislativo per svolgere le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del segretario generale delle Nazione Unite per la Libia, Abdoulaye Bathily, ha incontrato oggi i membri del blocco del "consenso nazionale" all'Alto consiglio di Stato, il "Senato" libico. Il diplomatico senegalese ha ascoltato "attentamente le loro valutazioni e le loro idee per superare l'impasse politico attraverso un'iniziativa che hanno discusso con me", secondo quanto riferito su Twitter. In questo contesto, "ho sottolineato la necessità che i leader politici siano all'altezza delle aspettative dei 2,8 milioni di libici che si sono registrati per votare e la necessità che l'Alto consiglio di Stato e la Camera dei rappresentanti - il parlamento con sede a Tobruk - si impegnino in modo positivo, costruttivo e pieno per raggiungere una base costituzionale per svolgere le elezioni il prima possibile possibile". Nel pomeriggio Bathily ha informato virtualmente i membri africani del Consiglio di sicurezza (Gabon, Ghana e Mozambico) sulla situazione politica in Libia. "È stata un'opportunità per sottolineare l'importanza dell'impegno dell'Unione africana nella risoluzione della crisi multidimensionale in Libia e ho cercato il loro sostegno in questo senso - ha scritto su Twitter - . La discussione si è incentrata sul percorso costituzionale, sulla situazione politica generale e sulla riconciliazione nazionale. È stata inoltre discussa la situazione generale della sicurezza, in particolare per quanto riguarda i combattenti stranieri e il loro impatto sul Sahel". (Lit)