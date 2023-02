Imprese: Edizione, chiuso accordo integrazione tra Autogrill e Dufry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edizione Spa, azionista di maggioranza di Autogrill Spa, annuncia di aver completato il trasferimento della propria quota pari al 50,3 per cento di Autogrill Spa funzionale all’aggregazione aziendale strategica tra Autogrill e Dufry e alla creazione così di un nuovo player mondiale nell’esperienza di viaggio rivolta al settore dei servizi di ristorazione e vendita al dettaglio per chi viaggia. L’unione - riferisce una nota - tra Autogrill, leader mondiale nel cibo e bevande per i viaggi, e Dufry, leader mondiale nella vendita al dettaglio per i viaggi, ha una rilevante valenza industriale: l'entità combinata si rivolgerà a oltre 2,3 miliardi di viaggiatori in 75 Paesi, impiegando circa 60.000 persone di oltre 150 nazionalità in 5.500 punti vendita presenti in 1.200 tra aeroporti e altre sedi, con ricavi complessivi per 14 miliardi di euro ed un Ebitda di circa 1,3 miliardi (pro forma 2019). La creazione del gruppo ha anche una forte valenza strategica, in quanto permetterà la composizione di una piattaforma globale ampiamente diversificata, con una presenza considerevole negli Stati Uniti e in Europa oltre che una base significativa in mercati come quelli asiatici ad elevato potenziale ed altri Paesi. (segue) (Rin)