Imprese: Benetton (Edizione), integrazione Autogrill-Dufry grande operazione industriale e di mercato

- L’integrazione tra Autogill e Dufry “è una grande operazione industriale e di mercato, un’opportunità di crescita e sviluppo per le due aziende, ma anche per il settore”. Lo dichiara il presidente di Edizione, Alessandro Benetton, commentando la chiusura dell’accordo di integrazione tra Autogrill e Dufry. “Grazie a questa integrazione industriale, due realtà già leader a livello internazionale nei propri settori di riferimento daranno vita ad un campione globale nelle attività commerciali e di ristorazione al servizio di chi viaggia. L’aggregazione rappresenterà infatti negli anni a venire la piattaforma ideale per cogliere opportunità di crescita grazie anche a nuove idee e nuovi servizi. Due squadre manageriali di altissimo profilo, sostenute e ispirate da una compagine di soci e partner di grande autorevolezza e determinazione, gestiranno questa nuova traiettoria di crescita e sviluppo. Questa unità di intenti non si riflette esclusivamente nelle prospettive industriali, ma anche nella condivisione di una visione e di valori comuni con Dufry e i suoi top manager, decisamente affini per cultura manageriale e competenze di altissimo livello a quelli di Autogrill", aggiunge Benetton. (segue) (Rin)