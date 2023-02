Business News: Spagna, Statkraft ottiene dichiarazione impatto ambientale per 3 impianti fotovoltaici da 613 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa norvegese Statkraft ha ottenuto dichiarazioni di impatto ambientale favorevoli per tre progetti fotovoltaici in Spagna con una capacità installata totale di 613 megawatt (MW). Secondo quanto riferito in un comunicato, i tre progetti - la cui costruzione dovrebbe iniziare nel 2024 - saranno in grado di generare energia sufficiente per alimentare 320 mila abitazioni e comporteranno investimenti per oltre 350 milioni di euro. Gli impianti di Somozas Solar e Maragato Solar Uno saranno situati nei comuni di Santiago Millas e Valderrey, in Castiglia e Leon, e avranno una capacità di 181,3 MW ciascuno (362,7 MW in totale), sufficiente a soddisfare il consumo annuale di 205 mila famiglie. Il progetto Fausita Solar, il primo della società nella regione di Murcia, sarà situato nei comuni di Murcia e Torre Pacheco e avrà una capacità installata di 250 MW, in grado di fornire energia ad oltre 120 mila case. (Spm)