Business News: Bulgaria, esportazioni in Romania cresciute del 40 per cento da gennaio a ottobre 2022

- Le esportazioni della Bulgaria in Romania sono aumentate di oltre il 40 per cento da gennaio a ottobre dello scorso anno, eccedendo i quattro miliardi di euro. È quanto emerso al termine di un incontro tra il ministro dell’Economia, Nikola Stoyanov, e l’ambasciatrice della Romania a Sofia, Brandusa Ioana Predescu. "L’interscambio commerciale nel periodo è stato di 7,24 miliardi di euro, superando le nostre previsioni per l’intero 2021, fissate a sette miliardi di euro”, ha dichiarato Stoyanov. I rappresentanti dei due Paesi hanno convenuto di lanciare nuove iniziative durante il 2023 per promuovere commercio e investimenti bilaterali. È inoltre prevista una riunione di lavoro tra gli esperti dei rispettivi ministeri dell’Economia nel secondo semestre. (Seb)