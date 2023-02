Business News: fonti stampa, Vivendi punta a quotare in Borsa la casa editrice Editis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Vivendi prevede l'ingresso in Borsa della sua casa editrice Editis, allo scopo di ottenere il via libera dell'Unione europea nell'acquisizione di Hachette nell'ambito dell'offerta di pubblico acquisto lanciata nel maggio scorso sul gruppo Lagardere. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", spiegando che Vivendi ha già presentato il progetto ai rappresentanti del personale. Questi ultimi si sarebbero mostrati contrari. Al termine dell'operazione, scrive "Les Echos", la famiglia Bolloré, che detiene Vivendi, avrebbe il 32 per cento di Editis. La quota sarebbe poi rivenduta a un terzo attore che diventerebbe l'azionista di riferimento della casa editrice. (Frp)