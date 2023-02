Ex Ilva: Acciaierie d’Italia, operaio ferito, in corso verifiche procedure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'evento verificatosi in data odierna durante regolari attività di manutenzione in corso nel reparto laminazione meccanica a freddo, Acciaierie d'Italia sottolinea che l'attività è disciplinata da una pratica operativa specifica e i rischi connessi sono valutati compiutamente all'interno dei documenti di valutazione del rischio di reparto. Gli operatori coinvolti – riferisce una nota – hanno regolarmente ricevuto la formazione necessaria per l'operazione specifica. Inoltre, l'azienda ha informato gli Rsl di sito al termine delle operazioni di soccorso dell'operatore e di accertamento della dinamica dell'evento, pur in assenza di qualsivoglia previsione normativa in tal senso. Sono in corso verifiche sul rispetto delle procedure di protezione e sicurezza da parte degli addetti. (Com)