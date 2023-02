© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente del segretario di Stato per i rifugiati e le migrazioni, Julieta Valls Noyes, andrà in Qatar e in Albania dal 4 al 10 febbraio. Lo riferisce una nota. L’assistente segretaria incontrerà funzionari di governo e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali che si occupano del sostegno ai rifugiati, dedicando particolare attenzione ai profughi afgani in attesa di tornare negli Stati Uniti. (Was)