Brasile: Lula incontra nuovo ambasciatore di Cina per consegna credenziali

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha ricevuto oggi il nuovo ambasciatore della Cina, Zhu Qingqiao, che ha consegnato le sue credenziali al capo dello Stato. "L'ambasciatore cinese in Brasile, Zhu Qingqiao, ha aperto il dialogo per promuovere relazioni più strette tra i nostri due Paesi. All'ordine del giorno anche i prossimi incontri previsti per i Brics e il G20, oltre alla visita che il presidente Lula dovrebbe compiere in Cina a marzo", si legge in una nota pubblicata sul profilo Twitter del governo. Nel corso della giornata di oggi nove ambasciatori stranieri consegnano le credenziali nelle mani del capo dello Stato. Ciascun diplomatico è ricevuto in incontri separati, come richiesto da alcuni ambasciatori per poter avere un colloquio bilaterale formale con il presidente Lula. Per il governo si tratta di "un altro passo in favore del miglioramento delle relazioni internazionali del Brasile". Il ciclo di incontri vedrà avvicendarsi i diplomatici di Regno Unito, Stephanie Al-Qaq, Cina, Zhu Qingqiao, Siria, Rania Al Haj Ali, Zimbabwe, Meshack Kitchen, El Salvador, Oswaldo Lopez Alvarez, Repubblica Ceca, Pavla Hvrliková, Filippine, Joseph Angeles, Turchia, Halil Ibrahim Akça, e Stati Uniti, Elizabeth Bagley.(Brb)