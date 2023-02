Usa: ex segretario Pompeo su 6 gennaio, trasferimento dei poteri è stato pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 gennaio 2021 è stato “una brutta giornata” per gli Stati Uniti, ma è stato comunque possibile avere “un pacifico trasferimento dei poteri”. Lo ha detto l’ex segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, durante una intervista con “Sky News”. “È stata una brutta giornata, perché le autorità responsabili della sicurezza non sono riuscite ad impedire ai manifestanti di entrare all’interno del Congresso: simili atti di violenza sono terribili, e i responsabili devono rispondere delle proprie azioni davanti alla giustizia”, ha detto, aggiungendo che “in ogni caso, è stato possibile concludere il processo elettorale grazie all’ex vicepresidente Mike Pence, e abbiamo avuto un trasferimento dei poteri pacifico”. (Was)