Lazio 2023: D’Amato, per legalità continuare lavoro fatto negli ultimi anni con forze ordine

- Sul tema della legalità “bisogna proseguire svolto in questi anni, insieme a prefetti e forze dell’ordine". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel corso del confronto su Sky Tg 24. “Ricordo – ha aggiunto – i cento beni confiscati alle mafie tornati nella disponibilità della comunità. Ricordo anche le costituzioni recenti della Regione di parte civile per i Comuni di Anzio e Nettuno, sciolti per infiltrazioni mafiose. Occorre sostenere un’economia positiva, investire nel sistema delle Pmi. Infine, bisogna lavorare anche a livello culturale”, ha concluso D’Amato.(Rer)