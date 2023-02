Ucraina: volontario e paramedico statunitense morto durante scontri a Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un volontario statunitense è rimasto ucciso nelle regioni orientali dell’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. La morte di Pete Reed, paramedico ed ex Marine, è stata confermata dall’organizzazione umanitaria da lui fondata, denominata Global Response Medicine. In una nota, l’ente ha spiegato che Reed si sarebbe separato dal gruppo a gennaio di quest’anno, per unirsi alla missione di una seconda organizzazione umanitaria, denominata Global Outreach Doctors, in Ucraina. L’uomo sarebbe rimasto ucciso ieri “mentre era impegnato a fornire assistenza” nei pressi della città di Bakhmut. (Was)