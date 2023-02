Abruzzo: Carmine Ranieri confermato segretario generale Cgil regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carmine Ranieri, dal 2018 segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, il primo dopo l'accorpamento del sindacato delle due Regioni, è stato confermato alla guida dell'organizzazione regionale. Resterà in carica per altri quattro anni. Lo ha stabilito l'Assemblea generale del sindacato, nell'ambito del congresso che si è svolto ieri e oggi al PalaBecci di Pescara, dedicato al tema "Il lavoro crea il futuro". Nella giornata di ieri i lavori sono andati avanti tra dibattiti, interventi, tra cui l'intervista alla scrittrice Rita El Khayat, ed iniziative di vario genere, come lo spettacolo teatrale "Caprò" (regia Edoardo Oliva, autore Vincenzo Mambella). Nella giornata odierna è intervenuto il presidente dell'Anci Abruzzo, Gianguido D'Alberto, che si è impegnato alla sottoscrizione di un protocollo che consenta un confronto continuo con le organizzazioni sindacali sull'attuazione del Pnrr; il coordinatore regionale dell'Anpi, Fulvio Angelini, che ha rappresentato la necessità di tenere alta la guardia contro le derive neofasciste; ed il presidente della Associazione Brigata Maiella, che ha conferito alla Cgil Abruzzo Molise la carica di socio onorario. Particolarmente emozionante è stato l'intervento di Claudio Ferrante, responsabile dell'associazione Carrozzine Determinate, che ha affrontato i temi della disabilità e delle barriere architettoniche ancora troppo presenti nelle nostre città che relegano i disabili ad una condizione di prigionia. Ha concluso i lavori Tania Scacchetti, segretaria nazionale Cgil. A conclusione del congresso, l'Assemblea ha eletto il segretario generale. (Gru)