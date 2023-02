Medio Oriente: Alto commissario Onu Turk esorta israeliani e palestinesi a fermare "illogica escalation" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, l'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha documentato 151 uccisioni di palestinesi da parte delle forze di sicurezza israeliane in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est. . Altri due palestinesi sono stati uccisi dai coloni israeliani. In molti dei casi che coinvolgono le forze di sicurezza, vi sono serie preoccupazioni per l'uso eccessivo della forza e le uccisioni arbitrarie. Finora quest'anno, 32 palestinesi sono già stati uccisi nella Cisgiordania dalle forze di sicurezza israeliane, con altri due uccisi dai coloni. Nel 2022, 24 israeliani sono stati uccisi all'interno di Israele e in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est, dai palestinesi, e altri sette sono stati uccisi finora quest'anno. Il 29 gennaio le autorità israeliane hanno annunciato misure per sigillare immediatamente le case delle famiglie di coloro che sono sospettati di aver perpetrato attacchi il 27 e 28 gennaio a Gerusalemme est, compreso un attacco in un insediamento vicino a una sinagoga. Più di 40 persone, compresi i membri della famiglia, sono state arrestate presumibilmente in relazione agli attacchi. Due famiglie dei presunti aggressori sono state sfrattate con la forza dalle loro case. Altre misure proposte includono la revoca dei documenti di identità, dei diritti di cittadinanza e di residenza e delle prestazioni previdenziali dei familiari di sospetti aggressori e l'accelerazione delle demolizioni di case per mancanza di permessi di costruzione. Se attuate, queste possono costituire una punizione collettiva, fa sapere l'ufficio dell'Alto commissario. (segue) (Res)