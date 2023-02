Medio Oriente: Alto commissario Onu Turk esorta israeliani e palestinesi a fermare "illogica escalation" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le misure di punizione collettiva – compresi gli sgomberi forzati punitivi e la demolizione di case – sono espressamente vietate dal diritto internazionale umanitario e sono incompatibili con le disposizioni del diritto internazionale sui diritti umani”, ha affermato Turk, secondo cui "i piani del governo di Israele per accelerare ed espandere la licenza del porto d'armi da fuoco - insieme a una retorica odiosa - possono solo portare a ulteriori violenze e spargimenti di sangue". “Sappiamo per esperienza che la proliferazione delle armi da fuoco porterà a maggiori rischi di uccisioni e feriti sia di israeliani che di palestinesi. Le autorità israeliane devono lavorare per ridurre la disponibilità di armi da fuoco nella società", ha aggiunto l'Alto commissario. Ci sono già state diverse segnalazioni di violenze tra coloni israeliani e palestinesi, in particolare nella Cisgiordania occupata durante la scorsa settimana. "Piuttosto che alimentare una spirale di violenza sempre più grave, esorto tutti coloro che ricoprono cariche pubbliche o altre posizioni di autorità - anzi tutti - a smettere di usare un linguaggio che inciti all'odio per 'l'altro'", ha detto Turk. L'Alto commissario ha chiesto misure urgenti per allentare le tensioni, tra cui, soprattutto, garantire che le indagini su uccisioni e feriti gravi siano conformi agli standard internazionali. "L'impunità diffusa invia un segnale che gli eccessi sono consentiti", ha detto. "L'obbligo previsto dal diritto internazionale sui diritti umani è quello di indagare sulla perdita di vite umane in qualsiasi contesto di applicazione della legge - in modo credibile ed efficace - indipendentemente dal fatto che vi sia stato uno scontro a fuoco tra forze di sicurezza e individui armati". Infine, per Turk, “il popolo di Israele e il Territorio palestinese occupato hanno bisogno che i loro leader lavorino – con urgenza – per creare condizioni favorevoli a una soluzione politica a questa situazione prolungata e insostenibile”. (Res)