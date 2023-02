© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla possibilità di fare il consigliere, qualora non fosse eletto presidente, "non voglio evadere la domanda, sento odore di vittoria, ma se così non fosse rimarrei in consiglio regionale". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del confronto su Sky Tg 24.(Rer)