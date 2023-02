Lazio 2023: D'Amato e Rocca pronti anche a fare i consiglieri, Bianchi non ha deciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo confronto tra i principali candidati alla presidenza della Regione Lazio è servito a chiarire un punto. Sia Alessio D'Amato, in campo per il centrosinistra, sia Francesco Rocca, in corsa per il centrodestra, si sono detti pronti a ricoprire il ruolo di consiglieri d'opposizione qualora uscissero sconfitti dalle urne del 12 e 13 febbraio prossimo. Non ha ancora deciso che cosa fare, invece, la candidata del M5s, Donatella Bianchi. Tra l'altro, sul punto, Rocca e D'Amato non se le sono mandate a dire. Il candidato del centrodestra ha detto: "Nel caso in cui dovessi fare il consigliere, chiederei consiglio a D'Amato che siede lì dal 1995". La replica, ironica, non si è fatta attendere: "Ho fatto tre legislature, e questo è un know how che metterò a disposizione, se Rocca vuole qualche consiglio glielo do volentieri". (segue) (Rer)