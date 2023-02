Lazio 2023: D'Amato e Rocca pronti anche a fare i consiglieri, Bianchi non ha deciso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito tra i tre, poi, come in altre occasioni si è acceso sul tema della sanità, della gestione dei rifiuti e dei trasporti. Su quest'ultimo punto "abbiamo avviato un percorso per le ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo, inoltre abbiamo 2,6 miliardi per le infrastrutture stradali per migliorare la viabilità e anche la sicurezza sulle strade", ha detto D'Amato. Ma per Rocca: "La Roma-Lido è infernale è il grande fallimento della Regione Lazio guidata da Zingaretti". E per Bianchi: "La Regione è stata inadempiente sui trasporti e deve assumersi la sua responsabilità, ci sono province isolate". (segue) (Rer)