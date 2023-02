Lazio 2023: D'Amato e Rocca pronti anche a fare i consiglieri, Bianchi non ha deciso (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata del M5s ha replicato: "In giunta insieme si è fatto un gran lavoro, su transizione ecologica e su turismo, e c’è stata una coerenza su temi e sulle materie seguite dal M5s. Poi è successo qualcosa, sui programmi, invece di un confronto, c’è stata spaccatura e da Renzi e Calenda è stato imposto un candidato come D’Amato che ha difeso il termovalorizzatore che per noi non è accettabile". La domanda rivolta dagli avversari a Rocca, infine, ha riguardato la polemica sull'assenza delle donne nel suo programma elettorale: “A dire il vero, non c’era alcun riferimento a un genere specifico ma ai cittadini, non c'erano neanche gli uomini, se è per questo. Comunque La mia storia personale – ha detto Rocca - parla per me, per quanto riguarda il contrasto alla violenza di genere, sia a livello nazionale che internazionale”. (Rer)