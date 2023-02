Onu: l'Italia ospiterà l'evento sui sistemi alimentari Food Systems Stocktaking Moment a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ospiterà l'evento delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari Food Systems Stocktaking Moment, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), dal 24 al 26 luglio 2023. Si tratta di un risultato significativo per il nostro Paese, anche alla luce dell'attuale contesto geopolitico. La sicurezza alimentare, infatti, già messa alla prova dal cambiamento climatico e dalla pandemia, è oggi seriamente compromessa dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente impennata dei prezzi del cibo. Secondo le Nazioni Unite, il numero di persone che ad oggi non possono permettersi una dieta sana è infatti pari a quasi 3,1 miliardi. L'annuncio del svolgimento di questo prestigioso appuntamento internazionale è avvenuto oggi in occasione dell'incontro a Roma tra il vice segretario generale dell'Onu, Amina Mohammed, e il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. (segue) (Res)