Onu: l'Italia ospiterà l'evento sui sistemi alimentari Food Systems Stocktaking Moment a luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del secondo Summit dell’Onu sui sistemi alimentari, dopo il Food System Summit del settembre 2021, di cui l’Italia aveva ospitato, nel luglio 2021, un evento preparatorio: il Pre-Food System Summit di Roma. Nel corso del Food System Summit più di 50.000 persone, tra cui 77 capi di Stato e di governo, provenienti da 193 Paesi, si erano impegnati ad accelerare la trasformazione dei sistemi alimentari in chiave sostenibile, in linea con l’Agenda 2030. Il Food Systems Stocktaking Moment si terrà in Italia esattamente a due anni di distanza dal pre-vertice di Roma. Vi prenderanno parte capi di Stato e di governo e ministri dei Paesi membri dell’Onu, oltre che le sue principali agenzie – in particolare, oltre alla Fao, il Programma alimentare mondiale (Pam) e il Fondo internazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (Ifad) – e numerosi interlocutori provenienti da tutto il mondo, tra cui produttori alimentari, settore privato, rappresentanti della società civile, ricercatori, popolazioni indigene e il mondo giovanile. (segue) (Res)