Onu: l'Italia ospiterà l'evento sui sistemi alimentari Food Systems Stocktaking Moment a luglio (3)

- L'obiettivo sarà di offrire ai Paesi l'opportunità di riferire sui progressi compiuti a livello nazionale dal vertice del 2021 e sui loro contributi al raggiungimento dell'Agenda 2030, in un contesto globale profondamente mutato rispetto a due anni fa. Nel corso dell’evento sarà inoltre particolarmente evidenziato il ruolo centrale dei sistemi alimentari e della loro trasformazione per progresso degli Sdg (obiettivi di sviluppo sostenibile) in vista del Vertice sugli obiettivi di sviluppo sostenibile del settembre 2023. In qualità di Paese ospitante, l’Italia svolgerà in quella sede un fondamentale ruolo di conduzione della discussione collettiva sul contrasto all’insicurezza alimentare, e potrà al contempo presentare sullo scenario globale i progetti e le collaborazioni più rilevanti che la nostra filiera agroalimentare realizza, con il fine di assistere lo sforzo della Comunità internazionale. (Res)